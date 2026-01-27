Aydın Nazilli'de Siber Operasyon: 'PANEL' Yöneticisi K.C.K. Yakalandı

Aydın'ın Nazilli İlçesinde Siber Operasyon

'PANEL' platformu yöneticilerine 19 ilde eş zamanlı operasyon

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi ve şüphelilerin tespiti amacıyla yürütülen çalışmaları sürdürüyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı veri paylaşım platformu olarak bilinen "PANEL" yöneticilerine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyon, 19 il genelinde eş zamanlı olarak düzenlenirken, Aydın'ın Nazilli ilçesinde ikamet eden ve platform yöneticisi olduğu değerlendirilen K.C.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen deliller arasında 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet akıllı cep telefonu, 2 adet harici hard disk ve 1 adet kurusıkı tabanca bulundu. Soruşturma kapsamında şüpheli K.C.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, dijital delillerin incelenmesine devam edildiğini ve soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi.

