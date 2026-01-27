Alanya'da Alacak Verecek Kavgası: Zincir ve Bıçaklı Çatışma Güvenlik Kamerasında

Alanya Saray Mahallesi'nde alacak verecek kavgası bıçak ve zincirli çatışmaya dönüştü: 7 yaralı, 4 gözaltı, 3 tutuklama. Olay güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:02
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:02
Olay ve Yaralananlar

Alanya'nın Saray Mahallesi Nergis Sokak'ta meydana gelen kavgada, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı ve zincirli çatışmaya dönüştü. 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli otomobille olay yerinden kaçarken, polis kovalamacası sonucu Hacet Mahallesi'nde durdurularak gözaltına alındı.

Yaralananlar A.D., H.D., A.G., B.G., A.G., A.G. ve H.G. ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık kontrolleri ve tedavilerinin ardından sargılar içinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildiler.

Soruşturma ve Adliye Süreci

Adliyede yürütülen işlemler sonucunda şüphelilerden B.G., A.D. ve H.D. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si savcılıkça serbest bırakıldı.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Kavga anı görüntüleri bir işletmenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir grubun sokakta çevre taraması yaparken diğer grup üyeleriyle karşılaştığı, tartışmanın kısa sürede bıçak, zincir ve otopark dubalarıyla şiddete dönüştüğü görülüyor.

Videoda tarafların birbirlerine bıçak salladığı ve zincir ile sopalarla vurdukları anlar net biçimde yansıyor.

