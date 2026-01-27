Terme'de Kaçak Tütün Operasyonu: 29 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 otomatik sigara sarma makinesi ve 29 bin 200 doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi; 1 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:00
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:10
Emniyet ekiplerinin baskınında çok sayıda makaron ve makina bulundu

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun'un Terme ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda önemli miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Yapılan çalışmada 2 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ile 29 bin 200 adet doldurulmuş makaron sigara tespit edilerek el konuldu.

Olayla bağlantılı olarak 1 şüpheli yakalandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

İlçe emniyet birimleri tarafından yürütülen operasyonun detaylarına ilişkin soruşturma sürüyor.

