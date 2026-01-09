Amasya'da Aranan Şahıslara İzin Yok — 1009 Hükümlü Yakalandı

Vali Önder Bakan: "Aranan şahısların Amasya’nın sokaklarında dolaşmasına asla müsaade etmiyoruz"

Amasya Valisi Önder Bakan, düzenlediği basın toplantısında, işledikleri suçlardan dolayı aranan kişilerin şehirde serbestçe dolaşmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Vali Bakan, "İşledikleri suçlardan dolayı aranan şahısların Amasya’mızın cadde ile sokaklarında ellerini, kollarını sallayarak dolaşmalarına ve huzurumuza kastetmelerine de asla müsaade etmiyoruz" dedi.

Vali Bakan, 2025 yılında yapılan huzur uygulamaları ve planlı operasyonlar sonucunda, 27’si 10 yıl ve üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olan kişiler dahil olmak üzere toplam bin 9 hükümlünün yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini açıkladı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ve Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde aralıksız görev yaptığını belirten Vali Bakan, personelin özverisi sayesinde 2024 yılına kıyasla 2025 yılında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 20, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 27 oranında azalma sağlandığını bildirdi.

Vali Bakan, öncelikli hedeflerinden birinin halkın güven ve huzur içinde yaşamalarını temin etmek olduğunu yineledi.

