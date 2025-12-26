Amasya'da Takla Atan Otomobilden Emniyet Kemerine Rağmen Sağ Çıkma

Taşova Durucasu'da yaşanan kaza polisleri bile şaşırttı

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan Balıkesir'e gitmek üzere yola çıkan 72 yaşındaki Şerafettin Esen'in kullandığı 07 PP 444 plakalı otomobil, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Durucasu köyü mevkiinde kontrolden çıkarak tabelalara çarpıp takla attı.

Emniyet kemeri takılı olan sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Olay yerine intikal eden polisler de sürücünün sağ salim çıkmasına şaşırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

