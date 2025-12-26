DOLAR
Amasya'da Takla Atan Otomobilden Emniyet Kemerine Rağmen Sağ Çıkma

Amasya'da Taşova Durucasu mevkiinde takla atan otomobilin sürücüsü, taktığı emniyet kemeri sayesinde burnu bile kanamadan kurtuldu; polisler şaşkın.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:48
Amasya'da Takla Atan Otomobilden Emniyet Kemerine Rağmen Sağ Çıkma

Amasya'da Takla Atan Otomobilden Emniyet Kemerine Rağmen Sağ Çıkma

Taşova Durucasu'da yaşanan kaza polisleri bile şaşırttı

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan Balıkesir'e gitmek üzere yola çıkan 72 yaşındaki Şerafettin Esen'in kullandığı 07 PP 444 plakalı otomobil, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Durucasu köyü mevkiinde kontrolden çıkarak tabelalara çarpıp takla attı.

Emniyet kemeri takılı olan sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Olay yerine intikal eden polisler de sürücünün sağ salim çıkmasına şaşırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

