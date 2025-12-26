DOLAR
Çorum Bayat'ta Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nın Bayat'taki operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi; 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:43
Çorum Bayat'ta Kaçak Silah Operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Bayat ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Ele geçirilen malzemeler

Adreste yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 165 adet tabanca fişeği, 18 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 25 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltılar ve soruşturma

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

