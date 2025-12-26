DOLAR
42,92 -0,17%
EURO
50,63 0,52%
ALTIN
6.246,17 -1,23%
BITCOIN
3.816.570,89 -1,19%

Sinop'ta Motosiklet Kazası: Gelincik Mahallesi'nde Sürücü Yaralandı

Sinop Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde motosiklet devrildi; sürücü E.B. (23) yaralandı, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:59
Sinop'ta Motosiklet Kazası: Gelincik Mahallesi'nde Sürücü Yaralandı

Sinop'ta Motosiklet Kazası: Gelincik Mahallesi'nde Sürücü Yaralandı

Kaza Detayları

Sinop'ta kontrolden çıkarak devrilen motosiklette sürücü yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. (23) idaresindeki 57 ABS 305 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİNOP’TA MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

SİNOP’TA MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

SİNOP’TA MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur’da 'yasak ilişki' cinayeti: Savcı 3 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi
2
Sinop'ta Motosiklet Kazası: Gelincik Mahallesi'nde Sürücü Yaralandı
3
Çorum Bayat'ta Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
4
Sinop'ta Trafik Kazası: Motosiklet Minibüse Çarptı, 1 Yaralı
5
Çorum’da Polis Operasyonunda Aranan 9 Kişi Yakalandı
6
Kırşehir'de Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu: 20 Litre Ele Geçirildi
7
MİT Koordinasyonunda Siber Casusluk Operasyonu: 4 Gözaltı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı