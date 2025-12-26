Sinop'ta Motosiklet Kazası: Gelincik Mahallesi'nde Sürücü Yaralandı
Kaza Detayları
Sinop'ta kontrolden çıkarak devrilen motosiklette sürücü yaralandı.
Kaza, saat 16.15 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. (23) idaresindeki 57 ABS 305 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
