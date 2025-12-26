DOLAR
42,92 -0,17%
EURO
50,63 0,52%
ALTIN
6.246,17 -1,23%
BITCOIN
3.816.570,89 -1,19%

Sinop'ta Trafik Kazası: Motosiklet Minibüse Çarptı, 1 Yaralı

Sinop Otogar kavşağında motosikletin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:38
Sinop'ta Trafik Kazası: Motosiklet Minibüse Çarptı, 1 Yaralı

Sinop'ta motosiklet-minibüs çarpışması: 1 yaralı

Kaza ve müdahale

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, bir motosikletin minibüse çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Otogar kavşağı'nda saat 15.45 civarında gerçekleşti. Ü.A yönetimindeki 34 DVB 644 plakalı motosiklet seyir halindeyken, otogardan çıkan minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak yetkililerce soruşturma başlatıldı.

SİNOP’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

SİNOP’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

SİNOP’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur’da 'yasak ilişki' cinayeti: Savcı 3 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi
2
Sinop'ta Motosiklet Kazası: Gelincik Mahallesi'nde Sürücü Yaralandı
3
Çorum Bayat'ta Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
4
Sinop'ta Trafik Kazası: Motosiklet Minibüse Çarptı, 1 Yaralı
5
Çorum’da Polis Operasyonunda Aranan 9 Kişi Yakalandı
6
Kırşehir'de Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu: 20 Litre Ele Geçirildi
7
MİT Koordinasyonunda Siber Casusluk Operasyonu: 4 Gözaltı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı