Sinop'ta Trafik Kazası: Motosiklet Minibüse Çarptı, 1 Yaralı

Sinop'ta motosiklet-minibüs çarpışması: 1 yaralı

Kaza ve müdahale

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, bir motosikletin minibüse çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Otogar kavşağı'nda saat 15.45 civarında gerçekleşti. Ü.A yönetimindeki 34 DVB 644 plakalı motosiklet seyir halindeyken, otogardan çıkan minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak yetkililerce soruşturma başlatıldı.

SİNOP’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.