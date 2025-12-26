Tekkeköy'de Araçta Bin 400 Sentetik Ecza: 2 Kişi Tutuklandı

Jandarma denetiminde ele geçirildi

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kutlukent Mahallesi’nde gerçekleştirdiği denetimde durdurulan araçta yapılan aramada, toplam bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.Y. (28) ile E.Ö. (27) gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiği belirtildi.

Nöbetçi mahkeme tutuklama kararı verdi

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Y. ve E.Ö., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

