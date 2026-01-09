Ankara'da Şiddetli Fırtına: Etimesgut'ta Dış Yalıtımlar Uçtu, Araçlar Hasar Gördü

Ankara'da fırtına dış yalıtımları parçaladı, araçlar zarar gördü
Etimesgut Elvankent Mahallesi'nde maddi hasar
Ankara’da etkisini gösteren şiddetli fırtına, Etimesgut ilçesinde binaların dış yalıtım malzemelerinin parçalanmasına neden oldu.
Parçalanan malzemeler rüzgarın etkisiyle uçtu ve civardaki park halindeki araçların üzerine devrilerek araçlarda maddi hasar meydana getirdi.
Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesi Elvankent Mahallesinde yaşandı. Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak araçlarda hasar oluştu.
Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kayda alındı; görüntülerde rüzgarın şiddeti ve uçuşan yalıtım parçaları yer alıyor.
ANKARA'DA ETKİSİNİ GÖSTEREN FIRTINADAN DOLAYI ETİMESGUT İLÇESİNDE BİR BİNANIN DIŞ YALITIM MALZEMELERİ KOPTU. KOPAN MALZEMELER PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ.