Ankara Kızılcahamam'da Kar Çam Ağacını Devirdi
Soğuksu Milli Parkında yola devrilen çam ağacı
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Soğuksu Milli Parkında bulunan çam ağaçlarından bir tanesi karın ağırlığını taşıyamayarak devrildi.
Yoğun kar birikintisi nedeniyle kökünden yola devrilen çam ağacı, trafikte aksamaya yol açtı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Edinilen bilgilere göre, olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak devrilen ağacı kontrollü şekilde kaldırdı ve yolu yeniden trafiğe açtı.
