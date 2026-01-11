Ankara Kızılcahamam'da Kar Çam Ağacını Devirdi

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkında karın ağırlığını taşıyamayan çam ağacı devrildi; ekipler müdahale ederek yolu açtı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 18:40
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 18:40
Ankara Kızılcahamam'da Kar Çam Ağacını Devirdi

Ankara Kızılcahamam'da Kar Çam Ağacını Devirdi

Soğuksu Milli Parkında yola devrilen çam ağacı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Soğuksu Milli Parkında bulunan çam ağaçlarından bir tanesi karın ağırlığını taşıyamayarak devrildi.

Yoğun kar birikintisi nedeniyle kökünden yola devrilen çam ağacı, trafikte aksamaya yol açtı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak devrilen ağacı kontrollü şekilde kaldırdı ve yolu yeniden trafiğe açtı.

Ankara’da karın ağırlığı çam ağacını devirdi

Ankara’da karın ağırlığı çam ağacını devirdi

