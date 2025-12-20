Antalya-Alanya D-400'de Alkollü Sürücü Refüjde Bıraktığı Otomobille Yakalandı

Kaza ve ihbar

Antalya-Alanya D-400 Karayolu Yemişli Mesire Alanı karşısında bariyerlere çarpan ve hurdaya dönen otomobil, olay yerinde refüjde terk edildi. Kazayı fark eden bir vatandaş, refüjdeki aracı görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Polis müdahalesi ve tespit

İhbar üzerine bölgeye giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, araçta ve çevresinde sürücüye ulaşamadı. İnceleme sırasında bölgeye gelen bir vatandaş, söz konusu aracın kendisine ait olduğunu ve sürücünün kimliğini bildirdi.

Sürücü tespit edildi, cezai işlem uygulandı

Trafik ekiplerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen sürücü E.Ç. hakkında yapılan alkol kontrolünde 1.29 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 9 bin 268 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

