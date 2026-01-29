Antalya'da huzurevinde meyve bıçaklı saldırı: Sanığa 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Antalya Halil Akyüz Huzurevi'nde 3 Mayıs 2024'teki bıçaklı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti; sanık İzzettin Süğüt 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 08:59
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:17
3 Mayıs 2024 günü saat 01.30 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana gelen olayda, huzurevinde yaklaşık 4,5 yıldır kalan İzzettin Süğüt (65) gece uykuda meyve bıçağıyla saldırdı. Olayda Selçuk Goncegül (73) ve Ali Serdar Batır (66) olay yerinde hayatını kaybetti; ağır yaralanan Ahmet Özdemirel (74) ise ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İhbar üzerine huzurevine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaçan zanlı, Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay öncesinde huzurevinde yaşanan tartışmalar nedeniyle hakkında tutanak tutulduğu ve odasından çıkışının o gün kesinleştiği öğrenildi.

Mahkeme ve cezai karar

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık İzzettin Süğüt Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Süğüt'ün Selçuk Goncegül ve Ali Serdar Batır'ı tasarlayarak, Ahmet Özdemirel'i ise canavarca hislerle öldürdüğünü belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında tasarlayarak ve canavarca hislerle kasten öldürme suçundan 3 ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme, sanığın lehine herhangi bir takdiri indirim uygulamadı.

Sanığın savunması

Sanık ilk duruşmada verdiği ifadede şunları söyledi: "Olay günü huzurevi müdürü bana koridorda küfürler etti, bana vurdu. ’Seni huzurevinden atacağım. Çıkış için imza atmazsan kadını taciz ettiğini söyleriz dediler. Ben de imza attım. Odama döndüğümde ise maktul Selçuk Goncegül bana iki kere vurdu. O gün kendimi kaybettim, psikolojim bozuldu. Ben de o sinirle mutfağa gittim ve elime geçen ilk bıçağı aldım. Daha sonra arkadaşım Ali Serdar Batır’a saldırdım. Selçuk Goncegül ise sandalyede oturuyordu, televizyon izliyordu. Kolumu tuttu. Ben de kendimden geçtim, saldırdım. Çok pişmanım, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Amacım korkutmaktı. Ahmet Özdemirel’i neden bıçakladığımı da hatırlamıyorum"

Görüntüler ve soruşturma

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki elinde bıçak bulunan zanlının koridorda huzurevinin güvenlik görevlisiyle karşılaştığı, görevlinin yere düştüğü ve zanlının peşinden gittiği anlar yer aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

