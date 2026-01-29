Şanlıurfa'da İşçi Servisi Ağaca Çarptı: 7 Yaralı

Şanlıurfa'da işçi servisi ağaca çarptı

Kaza ve yaralananlar

Hilvan-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen kazada, gizli buzlanma nedeniyle sürücüsü belirlenemeyen 63 RD 496 plakalı işçi servisi yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan 7 işçi yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diğer araçların durumu

Ayrıca, aynı koşullar nedeniyle 1 kamyonet ile 2 otomobil daha yoldan çıkarak refüje çarptı. Otomobil sürücüleri yara almadan kurtuldu.

ŞANLIURFA´DA GİZLİ BUZLANMA NEDENİYLE YOLDA ÇIKARAK AĞACA ÇARPAN İŞÇİ SERVİSİNDEKİ 7 KİŞİ YARALANDI.