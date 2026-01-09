Antalya'da Karavanda Ölü Bulundu: 67 Yaşındaki Abdurrahman Coşkun Kurtaran

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yakınlarının bir süredir ulaşamadığı Abdurrahman Coşkun Kurtaran (67), ikamet ettiği minibüsten dönüştürülmüş karavanda ölü olarak bulundu. Olay, bölge sakinlerinde ve yakın çevresinde şok etkisi yarattı.

Olayın Detayları

Olay, saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 241 Sokak üzerinde, ikamet amacıyla kullanılan karavanda meydana geldi. Yakınlarının uzun süredir ulaşamadığı Kurtaran'ı kontrol etmek isteyen damadı, öğlen saatlerinde karavanın bulunduğu sokağa geldi.

Damadın karavanın aralık penceresinden içeri bakması ve ardından kapıyı açmak istemesi üzerine, içeride Abdurrahman Coşkun Kurtaran'ın cansız bedeniyle karşılaştığı bildirildi. Karavanın plakası 35 ZZJ 85 olarak kayda geçti.

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, polis ve sağlık görevlileri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kurtaran'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yakınlarından alınan bilgiye göre, Kurtaran birkaç gün önce karavanın arkasında bulunan motosikletin ayağına düşmesi sonucu yaralanmış ve hastaneye götürülmüştü. Ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze, savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

