Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kepez'te jandarma baskını

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda Kepez ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu ve suç unsurları ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahısın ikametlerinde arama yapıldı.

Ele geçirilen malzemeler

Jandarma ekiplerinin aramalarında; 510 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 9 kullanımlık A4 sentetik madde, 5 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 adet pompalı av tüfeği ile 4 bin TL nakit para bulundu. Ele geçirilen maddelere ve malzemelere el konuldu.

Soruşturma ve gözaltılar

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

ANTALYA’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE İLE SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLİRKEN, 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.