Bursa Demirtaş'ta Başıboş Köpek Saldırısı: 3 Yaralı, Polis Müdahalesi

Bursa Demirtaş’ta 22 Aralık'ta başıboş bir köpeğin saldırısında 3 kişi yaralandı; köpek bir polis memurunca beylik tabancasıyla etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:19
Olayın Detayları

Tarih ve Yer: Olay, 22 Aralık tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesinde meydana geldi.

Olayın Özeti: Sokakta başıboş halde dolaşan bir köpeğin çevredeki vatandaşlara saldırması sonucu 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis Müdahalesi: İddiaya göre, saldırgan köpek bir kişi tarafından beylik tabancasıyla vurularak etkisiz hale getirildi. Bu kişinin polis memuru olduğu öne sürüldü.

Müdahale ve Görüntüler: Yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Köpeğin saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca, köpeğin vurulduğu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Soruşturma ve Sağlık Kontrolleri: Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan köpek ile ilgili kuduz kontrolleri yapılıyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

