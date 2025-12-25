Bursa Demirtaş'ta Başıboş Köpek Saldırısı: 3 Yaralı, Polis Müdahalesi

Olayın Detayları

Tarih ve Yer: Olay, 22 Aralık tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesinde meydana geldi.

Olayın Özeti: Sokakta başıboş halde dolaşan bir köpeğin çevredeki vatandaşlara saldırması sonucu 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis Müdahalesi: İddiaya göre, saldırgan köpek bir kişi tarafından beylik tabancasıyla vurularak etkisiz hale getirildi. Bu kişinin polis memuru olduğu öne sürüldü.

Müdahale ve Görüntüler: Yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Köpeğin saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca, köpeğin vurulduğu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Soruşturma ve Sağlık Kontrolleri: Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan köpek ile ilgili kuduz kontrolleri yapılıyor.

