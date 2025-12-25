Van'da Silah Operasyonu: Erciş'te 1 Gözaltı

Jandarmadan Haydarbey Mahallesi'nde arama

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Jandarma Bölük Komutanlığınca Erciş ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde arama yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Y.A. (60) isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan adli arama sonucunda ele geçirilenler şöyle sıralandı: 2 adet uzun namlulu silah, 1 adet tabanca, 3 adet tabancaya ait şarjör, 193 adet 9x9 mm fişek, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 25 adet av tüfeğine ait fişek, 1 adet tek kırma av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği ve 1 adet kasatura.

Şüpheli Y.A. hakkında adli işlemler başlatılarak gözaltına alındığı kaydedildi.

