DOLAR
42,84 -0,01%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.168,62 -0,01%
BITCOIN
3.749.313,71 0,03%

Van'da Silah Operasyonu: Erciş'te 1 Gözaltı

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; Y.A. (60) gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:03
Van'da Silah Operasyonu: Erciş'te 1 Gözaltı

Van'da Silah Operasyonu: Erciş'te 1 Gözaltı

Jandarmadan Haydarbey Mahallesi'nde arama

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Jandarma Bölük Komutanlığınca Erciş ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde arama yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Y.A. (60) isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan adli arama sonucunda ele geçirilenler şöyle sıralandı: 2 adet uzun namlulu silah, 1 adet tabanca, 3 adet tabancaya ait şarjör, 193 adet 9x9 mm fişek, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 25 adet av tüfeğine ait fişek, 1 adet tek kırma av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği ve 1 adet kasatura.

Şüpheli Y.A. hakkında adli işlemler başlatılarak gözaltına alındığı kaydedildi.

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA RUHSATSIZ SİLAH ELE...

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Araçtan Ateş: 1 Yaralı, Zanlı Y.C. Tutuklandı
2
Kerem Gülkoparan'ın kasiyere tehdit görüntüleri sosyal medyada tepki çekti
3
Kırşehir'de Köpekten Kaçarken Otomobil Takla Attı
4
Tokat'ta Evde 13 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi
5
İstanbul, Tekirdağ ve Antalya’da Tonlarca Sahte Alkol Ele Geçirildi
6
Ege Ekspresi Tavşanlı’da Yayaya Çarptı: 79 Yaşındaki Halil Çelik Hayatını Kaybetti
7
Orhangazi'de Ters Yönden Gelen Kamyonet Otomobile Çarptı — Sürücü Yaralandı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması