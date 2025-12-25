DOLAR
42,84 -0,01%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.168,62 -0,01%
BITCOIN
3.749.313,71 0,03%

Karaman’da Okul Servisi Denetimleri: 4 Araçta İhlal, 6 bin 881 lira Ceza

Karaman'da trafik ekipleri Üniversite Mahallesi'nde 12 okul servisini denetledi; 4 araçta ihlal tespit edilerek 6 bin 881 lira ceza uygulandı. Denetimler sürecek.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:20
Karaman’da Okul Servisi Denetimleri: 4 Araçta İhlal, 6 bin 881 lira Ceza

Karaman’da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor

Üniversite Mahallesi'nde kapsamlı kontrol

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Üniversite Mahallesi Şehit Muhammet Yalçın Bulvarı üzerinde okul servislerine ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde toplam 12 okul servisi incelendi. Ekipler, denetimler sırasında 4 okul servisinde fazla öğrenci taşındığını, rehber personel bulundurulmadığını ve fazla koltuk bulunduğunu tespit etti.

Tespit edilen ihlaller nedeniyle söz konusu 4 araca toplam 6 bin 881 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, Karaman kent merkezinde hizmet veren okul servisi sayısının 158 olduğu bildirildi.

Güvenli ulaşım için denetimler devam edecek

Emniyetten yapılan açıklamada, okul servislerine yönelik denetimlerin öğrencilerin güvenli şekilde ulaşım hizmetinden yararlanması amacıyla kent genelinde aralıksız devam edeceği ifade edildi.

KARAMAN'DA POLİSİN OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK YAPTIĞI DENETİMLER DEVAM EDİYOR.

KARAMAN'DA POLİSİN OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK YAPTIĞI DENETİMLER DEVAM EDİYOR.

KARAMAN'DA POLİSİN OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK YAPTIĞI DENETİMLER DEVAM EDİYOR.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Araçtan Ateş: 1 Yaralı, Zanlı Y.C. Tutuklandı
2
Kırşehir'de Köpekten Kaçarken Otomobil Takla Attı
3
Tokat'ta Evde 13 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi
4
İstanbul, Tekirdağ ve Antalya’da Tonlarca Sahte Alkol Ele Geçirildi
5
Ege Ekspresi Tavşanlı’da Yayaya Çarptı: 79 Yaşındaki Halil Çelik Hayatını Kaybetti
6
Orhangazi'de Ters Yönden Gelen Kamyonet Otomobile Çarptı — Sürücü Yaralandı
7
Futbolda şike kumpası: Arıboğan, Gülüm, Helvacı ve Köksal adliyede

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması