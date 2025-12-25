Karaman’da Okul Servisi Denetimleri: 4 Araçta İhlal, 6 bin 881 lira Ceza

Karaman’da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor

Üniversite Mahallesi'nde kapsamlı kontrol

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Üniversite Mahallesi Şehit Muhammet Yalçın Bulvarı üzerinde okul servislerine ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde toplam 12 okul servisi incelendi. Ekipler, denetimler sırasında 4 okul servisinde fazla öğrenci taşındığını, rehber personel bulundurulmadığını ve fazla koltuk bulunduğunu tespit etti.

Tespit edilen ihlaller nedeniyle söz konusu 4 araca toplam 6 bin 881 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, Karaman kent merkezinde hizmet veren okul servisi sayısının 158 olduğu bildirildi.

Güvenli ulaşım için denetimler devam edecek

Emniyetten yapılan açıklamada, okul servislerine yönelik denetimlerin öğrencilerin güvenli şekilde ulaşım hizmetinden yararlanması amacıyla kent genelinde aralıksız devam edeceği ifade edildi.

