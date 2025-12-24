Ankara Haymana'da Uçak Kazası: Libya Genelkurmay Başkanı'nı Taşıyan Falcon 50 (9H-DFJ)

Ankara Haymana'da uçak düştü

Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak Kesikkavak yakınlarına çakıldı

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı taşıyan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi uçak, Esenboğa Havalimanı'ndan saat 20.10'da Trablus'a gitmek üzere havalandı.

Saat 20.52 itibarıyla uçakla iletişim kesildi ve kaza, Ankara'nın Haymana ilçesi Kesikkavak köyü yakınlarında gerçekleşti. Uçağın parçaları geniş bir alana yayıldı.

Olay yerine giden vatandaşlar, saçılan parçaları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde enkazın çeşitli noktalara dağıldığı ve bölgedeki hareketliliğin arttığı görüldü.

Kaza bölgesi ve uçuşla ilgili resmi açıklamalar bekleniyor; soruşturma ve incelemeler yetkili birimlerce yürütülecek.

Ankara’da düşen uçağın parçaları geniş alana yayıldı