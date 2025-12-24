DOLAR
Ankara Haymana'da Uçak Kazası: Libya Genelkurmay Başkanı'nı Taşıyan Falcon 50 (9H-DFJ)

Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50, Esenboğa'dan kalktıktan sonra Haymana Kesikkavak yakınlarına düştü; parçalar geniş alana yayıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 01:51
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 01:51
Ankara Haymana'da Uçak Kazası: Libya Genelkurmay Başkanı'nı Taşıyan Falcon 50 (9H-DFJ)

Ankara Haymana'da uçak düştü

Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak Kesikkavak yakınlarına çakıldı

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı taşıyan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi uçak, Esenboğa Havalimanı'ndan saat 20.10'da Trablus'a gitmek üzere havalandı.

Saat 20.52 itibarıyla uçakla iletişim kesildi ve kaza, Ankara'nın Haymana ilçesi Kesikkavak köyü yakınlarında gerçekleşti. Uçağın parçaları geniş bir alana yayıldı.

Olay yerine giden vatandaşlar, saçılan parçaları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde enkazın çeşitli noktalara dağıldığı ve bölgedeki hareketliliğin arttığı görüldü.

Kaza bölgesi ve uçuşla ilgili resmi açıklamalar bekleniyor; soruşturma ve incelemeler yetkili birimlerce yürütülecek.

Ankara’da düşen uçağın parçaları geniş alana yayıldı

Ankara’da düşen uçağın parçaları geniş alana yayıldı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

