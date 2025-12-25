Denizli’de Solunum Cihazından 5 Kilogram Metamfetamin Çıktı

Uyuşturucu solunum cihazına gizlendi; zanlı gözaltında, mahkeme tutukladı

Denizli’de zehir tacirlerinin başvurduğu yöntem, polis ekiplerini alarma geçirdi. Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Narkotik timleri tarafından takibe alınan şüpheli kadın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda dikkat çekici bir bulguya rastlandı. Aramalara katılan Narkotik madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine inceleme derinleştirildi.

Köpeğin tepki verdiği kutudan çıkarılan solunum cihazı incelendiğinde, cihazın içine 5 kilogram metamfetamin gizlendiği tespit edildi. Bulunan maddeler emniyet birimlerince muhafaza altına alındı.

Zehir ticareti şüphesiyle gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ'DE ZEHİR TACİRLERİNİN UYUŞTURUCU MADDEYİ SAKLAMAK İÇİN BAŞVURDUKLARI YÖNTEM AKILLARA DURGUNLUK GETİRDİ. UYUŞTURUCU MADDEYİ YAKALATMAMAK AMACIYLA SOLUNUM CİHAZI İÇİNE KOYAN ŞAHIS TUTUKLANDI.