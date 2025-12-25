DOLAR
Denizli’de Solunum Cihazından 5 Kilogram Metamfetamin Çıktı

Denizli'de narkotik ekipleri, solunum cihazının içine gizlenmiş 5 kilogram metamfetamin ele geçirip, şüpheli kadını tutukladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:45
Uyuşturucu solunum cihazına gizlendi; zanlı gözaltında, mahkeme tutukladı

Denizli’de zehir tacirlerinin başvurduğu yöntem, polis ekiplerini alarma geçirdi. Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Narkotik timleri tarafından takibe alınan şüpheli kadın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda dikkat çekici bir bulguya rastlandı. Aramalara katılan Narkotik madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine inceleme derinleştirildi.

Köpeğin tepki verdiği kutudan çıkarılan solunum cihazı incelendiğinde, cihazın içine 5 kilogram metamfetamin gizlendiği tespit edildi. Bulunan maddeler emniyet birimlerince muhafaza altına alındı.

Zehir ticareti şüphesiyle gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

