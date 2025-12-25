Avcılar Sahilinde Eşine 'İntihar' Mesajı Atan Sarhoş Adam Olay Çıkardı

Avcılar sahilinde intihar mesajı paniği

S.C.'nin gönderdiği mesaj sonrası sahil güvenlik, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri alarma geçti

Olay, dün akşam 16.00 sıralarında Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi sahilinde meydana geldi.

İddiaya göre, S.C. isimli erkek şahıs, eşiyle bir süredir anlaşmazlık yaşaması üzerine sahile gelerek önce alkol aldı, ardından eşine intihar mesajı attı.

Mesajı alan kadın panikleyerek durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sahil güvenlik, sağlık (ambulans), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahaleye gelen ekipler, şahsın sahildeki kayalıklarda alkol aldığını tespit etti. Eşi ise sahile geldiğinde kocasını sarhoş ve alkol almaya devam ederken görünce sinir krizi geçirdi.

Kadının tepkisi kameralara yansıdı; o anlarda, "Ayıp ya, berduş musun sen. Lütfen yapma" sözleri duyuldu.

Olay yerinde bir süre tartışan çift, ekiplerin araya girmesinin ardından barışarak bölgeden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

