Antalya Gündoğmuş'ta Ev Yangını: 3 Büyükbaş Telef, 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan ev yangınında 3 büyükbaş telef olurken, 1 kişi dumandan etkilendi; itfaiye aracının arızalanması müdahaleyi geciktirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:40
Antalya Gündoğmuş'ta Ev Yangını: 3 Büyükbaş Telef, 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya Gündoğmuş'ta ev yangını: 3 hayvan telef oldu, 1 kişi dumandan etkilendi

Olayın ayrıntıları ve müdahale süreci

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Hacımehmetli Köprübaşı Mahallesi'nde dün, henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, evin üst katında bulunan Doyduk Y. dumanları fark ederek aşağı indi.

Yangın başladığı sırada ev sahibi Mehmet Y. ve oğlu Özkan Y. dışarıdaydı. Alt katın ahır olarak kullanıldığı evin alevlere teslim olması nedeniyle Doyduk Y. dışarı çıkamadı; hayvanlarını kurtarmak için tekrar içeri girdi.

İçeri giren kadının karşılaştığı manzara acıydı: ahırda 3 büyükbaş inek telef oldu. Anne, ahırın yan tarafındaki diğer hayvanları kendi çabasıyla dışarı çıkarmayı başardı. Doyduk Y., dumandan etkilenmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Müdahale ekipleri, çobanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekiplerini yönlendirdi. Ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracının, olay yerine 35 kilometre mesafedeki Ortaköy Mahallesi altında arıza yapması müdahaleyi geciktirdi. Bu sırada alevlere ilk müdahaleyi Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın araçları yaparak soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Evleri tamamen yanan ve eşyaları kül olan aileye çevredeki komşuları yardım etti. Olayla ilgili soruşturma ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

