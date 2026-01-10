Kırıkkale'de Dolandırıcılık Zanlısı B.T. (20) Jandarma Tarafından Yakalandı

Aranan şahıs teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındı

Kırıkkale'de dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T. (20), jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, şüpheliye yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı. Soruşturmada, B.T.'nin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan hükümlü, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Keskin Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

KIRIKKALE’DE DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN HAKKINDA 3 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 20 YAŞINDAKİ HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANARAK CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ.