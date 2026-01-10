Kırıkkale'de Dolandırıcılık Zanlısı B.T. (20) Jandarma Tarafından Yakalandı

Kırıkkale'de dolandırıcılıktan aranan B.T. (20), 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla jandarma operasyonunda yakalandı ve Keskin Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 01:14
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 01:14
Aranan şahıs teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındı

Kırıkkale'de dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T. (20), jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, şüpheliye yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı. Soruşturmada, B.T.'nin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan hükümlü, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Keskin Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

