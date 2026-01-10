Kırıkkale Yahşihan'da fuhuş operasyonu: 2'si yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı

Operasyon ve gözaltılar

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yahşihan ilçesinde fuhuşa yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 3 ayrı apart dairede para karşılığı fuhuş yapıldığı belirlendi ve belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ele geçirilenler ve işlemler

Operasyonda F.Y. (33), Azerbaycan uyruklu D.S. (47), Özbekistan uyruklu U.J. (47) ve G.K. (37) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, fuhuş faaliyetinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi. Fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen F.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer üç kadın ise ifadelerinin ardından serbest kaldı.

