Hakkâri'de çatıda biriken kar düştü: Kız öğrenci yaralandı

Hakkâri Merzan Mahallesi'nde, GSB Hakkâri Yurt Müdürlüğü önünde çatıda biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu F.K. adlı kız öğrenci yaralandı; hastanede müşahede altında, sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 01:08
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 02:13
Hakkâri'de çatıda biriken kar düştü: Kız öğrenci yaralandı

Hakkâri'de çatıda biriken kar düştü: Kız öğrenci yaralandı

Merzan Mahallesi — Akşam saatleri

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Merzan Mahallesi'nde, GSB Hakkâri Yurt Müdürlüğü binası önünden geçen bir kız öğrencinin üzerine çatıda biriken kar kütlesi düştü.

Kar kütlesinin altında kalan F.K., arkadaşları tarafından kısa sürede kar altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

F.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, acil serviste tedbir amaçlı müşahede altına alındığı bildirildi.

HAKKÂRİ’DE ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALAN ÖĞRENCİ YARALANDI

HAKKÂRİ’DE ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALAN ÖĞRENCİ YARALANDI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 12 yıl 6 ay hapisle aranan dolandırıcı yakalandı
2
Muğla (Fethiye) Tersane Yangını: Ahşap Tekne Alevlere Teslim
3
Adana'da Feci Kaza Kamerada: Otomobil Park Halindeki 4 Araca Çarptı
4
Yozgat'ta zincirleme kaza: Ambulans ve 2 otomobil çarpıştı, 7 yaralı
5
Düzeltme: CHP Urla Başkan Aday Adayı Burak Ulamışlı Denizde Ölü Bulundu
6
Elazığ'da Kar ve Buzlanma Nedeniyle Tır Refüje Çıktı: 1 Yaralı
7
Beykoz'da Kamyon Dükkana Daldı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları