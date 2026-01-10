Hakkâri'de çatıda biriken kar düştü: Kız öğrenci yaralandı
Merzan Mahallesi — Akşam saatleri
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Merzan Mahallesi'nde, GSB Hakkâri Yurt Müdürlüğü binası önünden geçen bir kız öğrencinin üzerine çatıda biriken kar kütlesi düştü.
Kar kütlesinin altında kalan F.K., arkadaşları tarafından kısa sürede kar altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
F.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, acil serviste tedbir amaçlı müşahede altına alındığı bildirildi.
HAKKÂRİ’DE ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALAN ÖĞRENCİ YARALANDI