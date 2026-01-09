Antalya Kepez'te 2 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Antalya Kepez'te kaçak akaryakıt operasyonu: 2 bin 350 litre ele geçirildi

Jandarma ekipleri savcılık koordinesinde operasyon düzenledi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda yüklü miktarda kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Savcılık koordinesinde yürütülen operasyonda, 1 şüpheliye ait ikamet ve araçta yapılan aramalarda 2 bin 350 litre kaçak akaryakıt (motorin), 2 adet akaryakıt aktarım pompası ile 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörü bulundu.

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

