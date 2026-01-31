Ataşehir'de Fabrika Yangını: Ferhatpaşa'da Geniş Hasar

Ataşehir Ferhatpaşa'da saat 13.15'te bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu; çok sayıda itfaiye müdahale ediyor, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:07
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bir fabrikada çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Olay, saat 13.15 sıralarında 23. Sokak üzerindeki fabrikada başladı ve kısa sürede büyüdü.

Olayın Detayları

İddiaya göre, fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Müdahale ve Soruşturma

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, fabrikada geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

