Manisa'da 3 Ayrı Suçtan Aranan Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Manisa'da üç ayrı suçtan aranan hükümlüler jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı; İ.K.'nın aracından 250 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:49
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:49
Operasyon ve yakalamalar

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında, hakkında kesinleşmiş uzun süreli hapis cezası bulunan üç hükümlü yakalandı.

Adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 35 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (43), JASAT ve Soma Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerince Soma ilçesinde yakalandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan ve hakkında 22 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. (33), Yunusemre Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Muradiye Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (26), Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince Turgutlu gişeleri'nde yakalandı. Şahsın üzerinde ve bulunduğu araçta yapılan aramada 250 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında, adli makamların talimatları doğrultusunda gerekli işlemlere başlandığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

