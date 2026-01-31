Malatya'da İstinat Duvarı Çöktü: 6 Katlı Bina Tahliye Edildi, Havadan Görüntülendi
Olayın detayları ve müdahale
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde, saat 23.45 sıralarında bir istinat duvarı çöktü. Bölgedeki toprak kayması nedeniyle gerçekleşen çökme, civarda büyük bir gürültüye yol açtı.
Olay üzerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Çökme nedeniyle cadde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı ve bölgeye güvenlik önlemleri alındı.
AFAD ekiplerinin bilgilendirilmesinin ardından, 6 katlı apartmanda yaşayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Olay havadan görüntülendi; binanın sakinleri konteynerle yerleştirildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
