Malatya'da İstinat Duvarı Çöktü: 6 Katlı Bina Tahliye Edildi, Havadan Görüntülendi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde istinat duvarı çökmesi sonucu 6 katlı bina tahliye edildi; bina havadan görüntülendi ve sakinler konteynerlere yerleştirildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:39
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:44
Olayın detayları ve müdahale

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde, saat 23.45 sıralarında bir istinat duvarı çöktü. Bölgedeki toprak kayması nedeniyle gerçekleşen çökme, civarda büyük bir gürültüye yol açtı.

Olay üzerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Çökme nedeniyle cadde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı ve bölgeye güvenlik önlemleri alındı.

AFAD ekiplerinin bilgilendirilmesinin ardından, 6 katlı apartmanda yaşayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Olay havadan görüntülendi; binanın sakinleri konteynerle yerleştirildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

