Sakarya'da SUV'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı — Sürücü tutuklandı

Sakarya Anadolu Otoyolu'nda durdurulan SUV'ta ön, arka yolcu bölümünde ve bagajda toplam 9 düzensiz göçmen yakalandı; sürücü A.N. (27) tutuklandı, göçmenler deport edildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:46
Sakarya'da SUV'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı — Sürücü tutuklandı

Sakarya'da SUV'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı

Hendek'te otoyolda operasyon: Sürücü tutuklandı, göçmenler deport edildi

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü göçmen kaçakçılığı operasyonunda bir SUV durduruldu. Araç sürücüsü A.N. (27) olarak tespit edildi.

Hendek ilçesi Anadolu Otoyolu mevkiinde durdurulan SUV'ta yapılan aramada; ön ve arka yolcu bölümleri ile bagajda toplam 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından deport edildi.

Sürücü A.N. hakkında adli işlem başlatıldı; çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca araca 23 bin 258 lira idari para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi.

Emniyet birimleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında benzer operasyonların sürdüğünü bildirdi.

SAKARYA’DA POLİS EKİPLERİNCE OTOYOLDA DURDURULAN SUV TARZI ARACIN ÖN, ARKA YOLCU BÖLÜMÜ VE...

SAKARYA’DA POLİS EKİPLERİNCE OTOYOLDA DURDURULAN SUV TARZI ARACIN ÖN, ARKA YOLCU BÖLÜMÜ VE BAGAJINDA TOPLAM 9 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI. GÖÇMENLER DEPORT EDİLİRKEN, ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI.

SAKARYA’DA POLİS EKİPLERİNCE OTOYOLDA DURDURULAN SUV TARZI ARACIN ÖN, ARKA YOLCU BÖLÜMÜ VE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
2
Ataşehir'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Manisa Kula'da U dönüşü kazası: 2 sürücü yaralandı
4
Yalova'da Pikap Kontrolden Çıkarak Denize Uçtu — 1 Yaralı
5
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Kaza: Balıkesir'de 4 Yaralı
6
Kütahya'da Kredi Vaadi Dolandırıcılığı: Genç Uğur Çınaroğlu 1 Yıl Tutuklu Kaldı
7
İzmir’de İntihar Süsü Verilen Kadın Cinayeti: Dilan Geyik Öldürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları