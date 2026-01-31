Sakarya'da SUV'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı — Sürücü tutuklandı

Sakarya'da SUV'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı
Hendek'te otoyolda operasyon: Sürücü tutuklandı, göçmenler deport edildi
Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü göçmen kaçakçılığı operasyonunda bir SUV durduruldu. Araç sürücüsü A.N. (27) olarak tespit edildi.
Hendek ilçesi Anadolu Otoyolu mevkiinde durdurulan SUV'ta yapılan aramada; ön ve arka yolcu bölümleri ile bagajda toplam 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından deport edildi.
Sürücü A.N. hakkında adli işlem başlatıldı; çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca araca 23 bin 258 lira idari para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi.
Emniyet birimleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında benzer operasyonların sürdüğünü bildirdi.
