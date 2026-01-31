Uludağ'da Telesiyej Arızası: Yaklaşık 40 Tatilci Mahsur Kaldı

Uludağ'da Fahri Otel Telesiyejinde Arıza: 40 Tatilci Tellerde Mahsur Kaldı

Kış turizminin merkezi Uludağ'ın Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 40 tatilci tellerde mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza sonucu kabinlerde bulunan vatandaşlar tahliye edilemedi. Olayın ardından bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilerek tahliye ve kurtarma çalışmalarına başlandı.

Kurtarma Çalışmaları ve Durum

Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

