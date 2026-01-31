Uludağ'da Telesiyej Arızası: Yaklaşık 40 Tatilci Mahsur Kaldı

Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde Fahri Otel telesiyejindeki vites kutusu arızası nedeniyle yaklaşık 40 tatilci mahsur kaldı; JAK, AFAD ve itfaiye kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:39
Uludağ'da Telesiyej Arızası: Yaklaşık 40 Tatilci Mahsur Kaldı

Uludağ'da Fahri Otel Telesiyejinde Arıza: 40 Tatilci Tellerde Mahsur Kaldı

Kış turizminin merkezi Uludağ'ın Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 40 tatilci tellerde mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza sonucu kabinlerde bulunan vatandaşlar tahliye edilemedi. Olayın ardından bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilerek tahliye ve kurtarma çalışmalarına başlandı.

Kurtarma Çalışmaları ve Durum

Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Uludağ'da telesiyej arızası: 40 tatilci mahsur kaldı

Uludağ'da telesiyej arızası: 40 tatilci mahsur kaldı

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da alkollü sürücünün polise tepkisi: Ahmet’cim bana 'şuradan git' demen canımı sıktı
2
Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı
3
Karaman'da 93 Yaşındaki Mehmet Işık Evinde Ölü Bulundu
4
Alanya'da bisikletli magandalar dehşeti: Araç lastiklerini kesip umumi tuvalete zarar verdiler
5
Karaman'da ters yöne giren otomobil köprülü kavşakta kaza yaptı
6
Karaman'da ters yöne giren otomobil köprülü kavşakta kaza yaptı
7
Uludağ'da Telesiyej Arızası: 40 Tatilci JAK ile Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları