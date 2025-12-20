DOLAR
Aydın'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: Kuyucak, Nazilli, Buharkent'te 3 Gözaltı

Kuyucak, Nazilli ve Buharkent'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda metamfetamin, sentetik hap, kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:27
Aydın'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: Kuyucak, Nazilli, Buharkent'te 3 Gözaltı

Aydın'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: Kuyucak, Nazilli, Buharkent'te 3 Gözaltı

Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri, Kuyucak, Nazilli ve Buharkent ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ele Geçirilenler ve Gözaltılar

Yapılan aramalarda metamfetamin, sentetik hap, kubar esrar, uyuşturucu kullanma aparatları ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler G.K., Y.G. ve T.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Ruhsatsız silah bulunduran şüpheliye ayrıca idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

