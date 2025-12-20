Aydın'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: Kuyucak, Nazilli, Buharkent'te 3 Gözaltı
Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri, Kuyucak, Nazilli ve Buharkent ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ele Geçirilenler ve Gözaltılar
Yapılan aramalarda metamfetamin, sentetik hap, kubar esrar, uyuşturucu kullanma aparatları ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda şüpheliler G.K., Y.G. ve T.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Ruhsatsız silah bulunduran şüpheliye ayrıca idari para cezası uygulandı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
