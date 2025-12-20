DOLAR
Ürgüp’te otomobil ile midibüs çarpıştı: 10 yaralı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Ürgüp-Mustafapaşa yolunda otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı; ekipler olay yerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:16
Ürgüp’te otomobil ile midibüs çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, Ürgüp-Mustafapaşa yolu üzerinde karşı yönden gelen bir otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgilere göre kaza, 06 DOT 392 plakalı otomobil ile 50 UG 104 plakalı midibüsün çarpışmasıyla meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve daha sonra hastanelere kaldırıldılar.

Soruşturma

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

