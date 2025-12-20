Ürgüp’te otomobil ile midibüs çarpıştı: 10 yaralı

Ürgüp’te otomobil ile midibüs çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, Ürgüp-Mustafapaşa yolu üzerinde karşı yönden gelen bir otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgilere göre kaza, 06 DOT 392 plakalı otomobil ile 50 UG 104 plakalı midibüsün çarpışmasıyla meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve daha sonra hastanelere kaldırıldılar.

Soruşturma

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

