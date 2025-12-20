Kyoto’da Trenle Otomobil Çarpıştı — 1 Ağır Yaralı, Yaklaşık 100 Yolcu Tahliye Edildi

Kyoto’da tren ile otomobil çarpıştı

Seika’daki hemzemin geçitte facia son anda önlendi

Japonya’nın Kyoto eyaletinde, yerel saatle 11.00 sularında meydana gelen kazada bir otomobil ile Kintetsu Demiryolları’na ait yolcu treni çarpıştı. Olay, Seika kasabasındaki Shin-Hosono İstasyonu yakınlarındaki hemzemin geçitte gerçekleşti.

Kaza sonrası binek araç, trenin önünde yaklaşık 200 metre sürüklendi. Çarpışmanın ardından çıkan yangın, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin yaklaşık 50 dakikalık müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Trende bulunan yaklaşık 100 yolcu güvenli şekilde tahliye edilirken, araçta bulunan 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kazanın etkisiyle tren seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından detaylı soruşturma başlatıldı.

