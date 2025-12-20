DOLAR
Samsun’da LPG yüklü tanker otomobile çarptı: Facianın eşiğinden dönüldü

Canik’te peş peşe iki kaza: 42 APE 553 plakalı otomobil devrildi, ardından Aygaz yüklü tanker 55 AJM 187 plakalı araca çarptı. 1 yaralı, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 11:50
Kaza noktası ve ilk müdahale

Samsun’un Canik ilçesinde, Atatürk Bulvarı Balıkçı Barınağı karşısında saat 09.30 sıralarında, aynı noktada peş peşe iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 APE 553 plakalı otomobil seyir halindeyken bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tanker çarpması ve alınan önlemler

İlk kazanın hemen ardından aynı yönde ilerleyen 34 HRC 88 plakalı çekici ile 34 NH 2295 dorse plakalı, Aygaz marka LPG yüklü tanker, 55 AJM 187 plakalı otomobile yandan çarptı. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla yolu trafiğe kapradı ve 3 şeritli yolu tek şeride düşürdü. Olay yerinde yoğun araç kuyruğu oluştu. LPG yüklü tankerin karıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Her iki kaza ile ilgili olarak yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

