Samsun’da LPG yüklü tanker otomobile çarptı: Facianın eşiğinden dönüldü

Kaza noktası ve ilk müdahale

Samsun’un Canik ilçesinde, Atatürk Bulvarı Balıkçı Barınağı karşısında saat 09.30 sıralarında, aynı noktada peş peşe iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 APE 553 plakalı otomobil seyir halindeyken bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tanker çarpması ve alınan önlemler

İlk kazanın hemen ardından aynı yönde ilerleyen 34 HRC 88 plakalı çekici ile 34 NH 2295 dorse plakalı, Aygaz marka LPG yüklü tanker, 55 AJM 187 plakalı otomobile yandan çarptı. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla yolu trafiğe kapradı ve 3 şeritli yolu tek şeride düşürdü. Olay yerinde yoğun araç kuyruğu oluştu. LPG yüklü tankerin karıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Her iki kaza ile ilgili olarak yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

SAMSUN’DA ÖNCE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPARAK YAN YATTI VE 1 KİŞİ YARALANDI, ARDINDAN LPG YÜKLÜ TANKERİN OTOMOBİLE ÇARPMASIYLA MUHTEMEL BİR FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ.