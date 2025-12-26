DOLAR
Aydın Efeler'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Aydın Efeler'de düzenlenen operasyonda 985,69 gram uyuşturucu ve 220 adet sentetik ecza ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:40
Efeler'de yapılan aramada büyük miktarda madde ele geçirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir şüpheli yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın genelinde uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekipler, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi adresine operasyon düzenledi.

Şahsın üstünde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 13 parça halinde 985,69 gram uyuşturucu madde ile 220 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti ve Uyuşturucu Madde Kullanımı suçlarından işlem yapıldı.

Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

