Aydın Efeler'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Efeler'de yapılan aramada büyük miktarda madde ele geçirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir şüpheli yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın genelinde uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekipler, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi adresine operasyon düzenledi.

Şahsın üstünde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 13 parça halinde 985,69 gram uyuşturucu madde ile 220 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti ve Uyuşturucu Madde Kullanımı suçlarından işlem yapıldı.

Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

