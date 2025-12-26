DOLAR
Aydın Efeler'de Apartta Yangın: Saç Kurutma Makinesi Alev Aldı, İtfaiye Müdahale Etti

Aydın Efeler'de Orta Mahalle 209 sokaktaki bir apart odasında saat 18.00'de saç kurutma makinesi yangın çıkardı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 19:03
Aydın Efeler'de Apartta Yangın: Saç Kurutma Makinesi Alev Aldı, İtfaiye Müdahale Etti

Aydın Efeler'de apartta yangın paniğe neden oldu

Olayın Detayları

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Orta Mahalle 209 sokak üzerindeki bir apartta saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, apart odasındaki banyoda bulunan saç kurutma makinesi henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Banyodan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve Hasar

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere ilk müdahaleyi apart personeli kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayda yaralanma olmadı, yangın sonucunda ufak çapta maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma Sürüyor

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer yangının çıkış nedeninin netleştirilmesi için inceleme yapıyor.

