Yenidoğan Çetesi davası 4. gün: Sanık sayısı 61'e çıktı, duruşma ertelendi

İstanbul'daki 'Yenidoğan Çetesi' davası Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4. gününde sürdü; iddianameyle sanık sayısı 61'e yükseldi, duruşma yarına ertelendi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 19:21
Duruşma ve iddianame

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmali davranışlar sonucu ölümlere yol açtıkları iddia edilen Yenidoğan Çetesi yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı dava, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4’üncü gününde devam etti. Yakın zamanda hazırlanan 2. dalga operasyonuna ilişkin iddianame ile ana dava dosyasının birleştirilmesi sonucu sanık sayısı 61e yükseldi.

Duruşma katılımcıları

Duruşmaya 6’sı tutuklu bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Oturum, sanıkların yoklamalarının alınmasının ardından devam etti.

Sanık savunmaları

Tutuklu sanıklardan Fırat Sarının avukatı Aydın Mantar, söz konusu dosyada bazı kişilerin davadan sıyrıldığını iddia ederek, savcıyı tehdit davasında yargılanan Aylin Arslantatarın tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mantar, bunun dosyanın aydınlatılmasında gerekli olduğunu belirtti.

Tutuklu sanık Cansu Akyıldırımın avukatı Burak Mengü ise müvekkilinin aylardır tutuklu olduğunu; hangi gerekçe ve eylem nedeniyle tutuklu bulunduğunun açıklanmasını isteyerek, dosyada örgüt olduğuna dair açık bir unsur bulunmadığını ve para transferlerinin basit tutarlarda olduğunu savundu.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, diğer sanık avukatlarının savunma yapabilmesi için duruşmayı yarın saat 10.00a erteledi.

