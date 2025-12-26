Çermik'te peynir tesisindeki patlamada ağır yaralı Taner Erkul yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, dün peynir üretilen tesiste meydana gelen patlamada ağır yaralanan Taner Erkul (26) hayatını kaybetti.

Dün Kırsal Bintaş Mahallesi'nde peynir üretimi yapılan tek katlı tesisin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oluştu. Olayda 2’si ağır, 6 kişi yaralanmıştı.

Müdahale ve son durum

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Ağır yaralılardan Taner Erkul, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Erkul, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (MD-RK-Y)

Peynir tesisindeki patlamada ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti