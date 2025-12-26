DOLAR
Çermik'te peynir tesisindeki patlamada ağır yaralı Taner Erkul yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki peynir tesisinde dün meydana gelen patlamada ağır yaralanan Taner Erkul yaşamını yitirdi; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 19:14
Olayın ayrıntıları

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, dün peynir üretilen tesiste meydana gelen patlamada ağır yaralanan Taner Erkul (26) hayatını kaybetti.

Dün Kırsal Bintaş Mahallesi'nde peynir üretimi yapılan tek katlı tesisin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oluştu. Olayda 2’si ağır, 6 kişi yaralanmıştı.

Müdahale ve son durum

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Ağır yaralılardan Taner Erkul, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Erkul, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (MD-RK-Y)

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

