Mardin Kızıltepe'de Makas Atan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı
Olayın Detayları
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, trafikte tehlikeli şekilde seyir halinde olan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığı; ayrıca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Emniyetten Uyarı
Paylaşımda, "Trafiğin akışını tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız" ifadeleri yer aldı.
