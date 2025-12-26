DOLAR
42,91 -0,18%
EURO
50,5 0,71%
ALTIN
6.239,11 -1,12%
BITCOIN
3.745.506,75 0,66%

Mardin Kızıltepe'de Makas Atan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

Mardin Kızıltepe'de makas atan motosiklet sürücüsü polis tarafından yakalandı; 2918 sayılı kanuna göre idari ceza uygulandı ve adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 19:16
Mardin Kızıltepe'de Makas Atan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

Mardin Kızıltepe'de Makas Atan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

Olayın Detayları

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, trafikte tehlikeli şekilde seyir halinde olan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığı; ayrıca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyetten Uyarı

Paylaşımda, "Trafiğin akışını tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız" ifadeleri yer aldı.

MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDE MAKAS ATARAK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN MOTOSİKLET...

MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDE MAKAS ATARAK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ S.G., POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

PAYLAŞIMDA, TRAFİĞİN AKIŞINI TEHLİKEYE ATAN, MAKAS ATARAK CAN GÜVENLİĞİMİZİ HİÇE SAYAN SÜRÜCÜLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Çınar'da Minibüs Devrildi: 16 Yaralı
2
Diyarbakır Çınar'da Minibüs Devrildi: 16 Kişi Yaralandı
3
Bursa İnegöl’de Kamyonetin Çarptığı Yaya Yaralandı
4
Nevşehir'de Hafif Ticari Araç Takla Attı: 1 Yaralı
5
Bursa İnegöl'de Kamyonet Yayaya Çarptı: Necla S. Yaralandı
6
Diyarbakır'da 18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümü: Kapıcı adliyeye sevk edildi
7
Samsun'da Yapay Zekâ Dolandırıcılığı: Karı-Koca 1,5 Milyon TL Mağdur

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı