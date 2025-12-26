DOLAR
42,91 -0,18%
EURO
50,5 0,71%
ALTIN
6.239,11 -1,12%
BITCOIN
3.745.506,75 0,66%

Mersin'de Trafikte Darp: Yerlikaya Uyardı — 3 Yıl Hapis, 180 Bin TL Ceza

Mersin Mezitli'de trafikte bir sürücünün darbedildiği olayda 3 kişi tutuklandı. Bakan Yerlikaya, yeni yargı paketiyle 1-3 yıl hapis ve 180 bin TL ceza uygulanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 19:11
Mersin'de Trafikte Darp: Yerlikaya Uyardı — 3 Yıl Hapis, 180 Bin TL Ceza

Mersin'de Trafikte Darp Olayı ve Gözaltılar

Mersin'in Mezitli ilçesinde 24 Aralık'ta GMK Bulvarı üzerinde trafikte yaşanan saldırıda, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari aracın sürücüsü feci şekilde darbedildi. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Soruşturma ve Yargı Süreci

Görüntülerin emniyete intikal etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede şüphelileri tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalanan 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.T., C.T., E.T. tutuklandı. Diğer şüpheliler C.T., M.T., H.T. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilerden C.T. hakkında ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'nun "Trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili kuralları ihlal etmek" maddesi uyarınca 4.153 TL idari para cezası uygulandı. Şüphelinin sürücü belgesine genel sağlık durumunun tespiti amacıyla sağlık kuruluşuna sevk edilmek üzere geçici olarak el konuldu.

Bakan Yerlikaya'dan Uyarı ve Yeni Yargı Paketi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın görüntülerini ve yakalanan şüphelilere ilişkin bilgileri paylaşarak uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya, Resmi Gazete'de yayımlanan 11. Yargı Paketi ile trafikte yol kesmenin müstakil suç olarak düzenlendiğini; hukuka aykırı bir davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağını hatırlattı.

Yerlikaya ayrıca yeni trafik kanunu teklifine girecek düzenleme kapsamında saldırı amacıyla araçtan inen ve yolu kapayan sürücülere 180.000 TL idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve aracın 60 gün süreyle trafikten men edileceğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Mezitli'de araçtan inip başka bir sürücüye saldıran M.T., C.T., E.T. isimli şahısların tutuklandığını; C.T., M.T., H.T. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını belirtti ve trafik güvenliğini hiçe sayan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi çağrısında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma ve yargı süreci devam ediyor.

MERSİN'DE TRAFİKTE YAŞANAN OLAYDA BİR SÜRÜCÜYÜ DARBEDEN ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI, OLAYA...

MERSİN'DE TRAFİKTE YAŞANAN OLAYDA BİR SÜRÜCÜYÜ DARBEDEN ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI, OLAYA KARIŞAN 3 ŞAHSA DA ADLİ KONTROL ŞARTI GETİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Çınar'da Minibüs Devrildi: 16 Yaralı
2
Diyarbakır Çınar'da Minibüs Devrildi: 16 Kişi Yaralandı
3
Bursa İnegöl’de Kamyonetin Çarptığı Yaya Yaralandı
4
Nevşehir'de Hafif Ticari Araç Takla Attı: 1 Yaralı
5
Bursa İnegöl'de Kamyonet Yayaya Çarptı: Necla S. Yaralandı
6
Diyarbakır'da 18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümü: Kapıcı adliyeye sevk edildi
7
Samsun'da Yapay Zekâ Dolandırıcılığı: Karı-Koca 1,5 Milyon TL Mağdur

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı