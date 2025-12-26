Mersin'de Trafikte Darp: Yerlikaya Uyardı — 3 Yıl Hapis, 180 Bin TL Ceza

Mersin'de Trafikte Darp Olayı ve Gözaltılar

Mersin'in Mezitli ilçesinde 24 Aralık'ta GMK Bulvarı üzerinde trafikte yaşanan saldırıda, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari aracın sürücüsü feci şekilde darbedildi. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Soruşturma ve Yargı Süreci

Görüntülerin emniyete intikal etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede şüphelileri tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalanan 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.T., C.T., E.T. tutuklandı. Diğer şüpheliler C.T., M.T., H.T. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilerden C.T. hakkında ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'nun "Trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili kuralları ihlal etmek" maddesi uyarınca 4.153 TL idari para cezası uygulandı. Şüphelinin sürücü belgesine genel sağlık durumunun tespiti amacıyla sağlık kuruluşuna sevk edilmek üzere geçici olarak el konuldu.

Bakan Yerlikaya'dan Uyarı ve Yeni Yargı Paketi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın görüntülerini ve yakalanan şüphelilere ilişkin bilgileri paylaşarak uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya, Resmi Gazete'de yayımlanan 11. Yargı Paketi ile trafikte yol kesmenin müstakil suç olarak düzenlendiğini; hukuka aykırı bir davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağını hatırlattı.

Yerlikaya ayrıca yeni trafik kanunu teklifine girecek düzenleme kapsamında saldırı amacıyla araçtan inen ve yolu kapayan sürücülere 180.000 TL idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve aracın 60 gün süreyle trafikten men edileceğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Mezitli'de araçtan inip başka bir sürücüye saldıran M.T., C.T., E.T. isimli şahısların tutuklandığını; C.T., M.T., H.T. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını belirtti ve trafik güvenliğini hiçe sayan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi çağrısında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma ve yargı süreci devam ediyor.

