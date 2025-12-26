DOLAR
Nevşehir'de hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Nevşehir Gülşehir Karayolu Kum ocakları kavşağında yağış nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı; sürücü Yasin T. yaralandı, Nevşehir Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 19:21
Kaza Detayları

Nevşehir'de meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Olay, Nevşehir Gülşehir Karayolu Kum ocakları kavşağında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre sürücü Yasin T., yağış nedeniyle kullanım zorluğu yaşayınca 50 ACH 949 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıkarak takla attı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye ambulansta ilk müdahale yapıldıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

