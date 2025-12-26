Nevşehir'de hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Kaza Detayları
Nevşehir'de meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Olay, Nevşehir Gülşehir Karayolu Kum ocakları kavşağında gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre sürücü Yasin T., yağış nedeniyle kullanım zorluğu yaşayınca 50 ACH 949 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıkarak takla attı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye ambulansta ilk müdahale yapıldıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
