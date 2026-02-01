Aydın Köşk'te Fırtına Çatıları Uçurdu — Maddi Hasar, Can Kaybı Yok

Hasarın boyutu

Başçayır deresinden Çatma Yaylası’na kadar uzanan alanda pek çok evin çatısı zarar gördü. Tarım arazilerinde zeytin ağaçlarının dalları kırıldı, Cumayanı köyünün camisinin minaresi de fırtınada zarar gördü. Özellikle Sarıçam Mahallesi'nde fırtına hortum biçiminde eserek birçok evin çatısının uçmasına neden oldu.

Görgü tanıklarının ifadeleri

Köy sakinlerinden Harun Gökçe, yaşananları şöyle anlattı: "Bir anda hortum şeklinde geldi. Bizim evin çatısını kolanlara bağlı olan demirleri ile birlikte söküp götürdü. Çatı köyün alt kısmına uçtu. Duvarlar yıkıldı. Balkonun korkuluk demirleri bile eğri büğrü hale geldi." Gökçe, evinin duvarlarının yıkıldığını ve çelik çatının yakındaki araziye uçtuğunu belirtti.

Sarıçam Mahallesi Muhtarı Ercan Soytürk ise, böyle bir fırtınaya daha önce şahit olmadıklarını ifade ederek, "Bir anda fırtına çıktı. Köyün pek çok evinin çatısı zarar gördü. Bazı evlerin çatısı ise uçtu gitti. Olaydan sonra elektriklerimiz kesildi. Fırtınanın neden olduğu hasarı gidermek için çalışmalar devam ediyor" dedi. Soytürk, olayın ölüm veya yaralanma olmadan atlatılmasının kendileri için teselli kaynağı olduğunu vurguladı.

İlk müdahale ve sonrası

Fırtınanın ardından köylüler zarar gören evlerin çatılarını kendi imkanlarıyla tamir etmeye çalışıyor. Yetkililer ve mahalli ekiplerin hasar tespit ve onarım çalışmaları için bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

Önemli not: Bölge sakinleri için öncelik can güvenliği olup, hasarlı yapılara müdahale ederken dikkatli olunması gerektiği yetkililerce hatırlatılıyor.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNE BAĞLI BAZI KÖYLERDE MEYDANA GELEN FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. FIRTINADA BAZI EVLERİN ÇATILARI UÇTU, TARIM ARAZİLERİNDE AĞAÇLAR KIRILDI. OLDUKÇA ETKİLİ OLAN FIRTINADA CİDDİ ORANDA MADDİ HASAR OLUŞURKEN, OLAYDA YARALANMA VE CAN KAYBI YAŞANMAMASI TESELLİ KAYNAĞI OLDU.