Aydın Köşk'te Fırtına Çatıları Uçurdu — Maddi Hasar, Can Kaybı Yok

Aydın'ın Köşk ilçesinde etkili fırtına evlerin çatılarını uçurdu, zeytin ağaçları kırıldı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmaması tek teselli oldu.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:12
Aydın'ın Köşk ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün yağış ve fırtına uyarısının ardından Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Başçayır, Cumayanı, Sarıçam ve Ahatlar mahallelerinde etkili bir fırtına meydana geldi. Fırtına, bölgede ciddi maddi hasara yol açarken yaralanma ve can kaybı yaşanmaması

Hasarın boyutu

Başçayır deresinden Çatma Yaylası’na kadar uzanan alanda pek çok evin çatısı zarar gördü. Tarım arazilerinde zeytin ağaçlarının dalları kırıldı, Cumayanı köyünün camisinin minaresi de fırtınada zarar gördü. Özellikle Sarıçam Mahallesi'nde fırtına hortum biçiminde eserek birçok evin çatısının uçmasına neden oldu.

Görgü tanıklarının ifadeleri

Köy sakinlerinden Harun Gökçe, yaşananları şöyle anlattı: "Bir anda hortum şeklinde geldi. Bizim evin çatısını kolanlara bağlı olan demirleri ile birlikte söküp götürdü. Çatı köyün alt kısmına uçtu. Duvarlar yıkıldı. Balkonun korkuluk demirleri bile eğri büğrü hale geldi." Gökçe, evinin duvarlarının yıkıldığını ve çelik çatının yakındaki araziye uçtuğunu belirtti.

Sarıçam Mahallesi Muhtarı Ercan Soytürk ise, böyle bir fırtınaya daha önce şahit olmadıklarını ifade ederek, "Bir anda fırtına çıktı. Köyün pek çok evinin çatısı zarar gördü. Bazı evlerin çatısı ise uçtu gitti. Olaydan sonra elektriklerimiz kesildi. Fırtınanın neden olduğu hasarı gidermek için çalışmalar devam ediyor" dedi. Soytürk, olayın ölüm veya yaralanma olmadan atlatılmasının kendileri için teselli kaynağı olduğunu vurguladı.

İlk müdahale ve sonrası

Fırtınanın ardından köylüler zarar gören evlerin çatılarını kendi imkanlarıyla tamir etmeye çalışıyor. Yetkililer ve mahalli ekiplerin hasar tespit ve onarım çalışmaları için bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

Önemli not: Bölge sakinleri için öncelik can güvenliği olup, hasarlı yapılara müdahale ederken dikkatli olunması gerektiği yetkililerce hatırlatılıyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

