Babaeski'de Aile Sağlık Merkezlerine Yangın Eğitimi

Babaeski'de Büyükmandıra ve Alpullu aile sağlık merkezlerinde sağlık personeline teorik ve uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:27
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra ve Alpullu beldelerindeki aile sağlık merkezlerinde görev yapan sağlık personeline yönelik yangın eğitimi düzenlendi. Eğitim, muhtemel yangın risklerine karşı farkındalık oluşturmak ve acil durumlarda doğru müdahaleyi sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Eğitimin İçeriği

Eğitimi veren Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri teorik bölümde; yangının çıkış nedenleri, yangın anında alınması gereken önlemler, tahliye kuralları ve yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı konularında bilgiler aktardı. Katılımcılara, olay anında koordinasyon ve hızlı müdahalenin önemi vurgulandı.

Uygulamalı Tatbikat

Eğitimin uygulamalı kısmında sağlık çalışanları, itfaiye personelleri eşliğinde yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarla personel pratik kazanırken, tahliye ve müdahale süreçlerinde etkinlik artırıldı.

Eğitimler, aile sağlık merkezlerindeki güvenlik bilincini güçlendirmeyi ve olası bir yangın durumunda hızlı, doğru müdahale sağlanmasını hedefliyor.

