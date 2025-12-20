DOLAR
Kocaeli’de Silahlı Saldırı: Futbolcu Uğurcan Bekçi Yaşamını Kaybetti

Kocaeli’de 17 Aralık’ta silahlı saldırıya uğrayan futbolcu Uğurcan Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti; 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:46
Kocaeli’de silahlı saldırıya uğrayan futbolcu Uğurcan Bekçi, üç günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

Olay, 17 Aralık’ta gece saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Uğurcan Bekçi (27), K.E.B. (27) ve İ.A. (31) vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Yoğun bakım ve yaşam mücadelesi

Ağır yaralanan ve kariyerinde Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda forma giyen kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi (27), entübe edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Bekçi, üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Adli süreç

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

