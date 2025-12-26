DOLAR
Bafra’da kumar denetimi: Kıraathanede 800 TL ve materyaller ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde polis denetiminde bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi; 800 TL, iskambil destesi ve yazboz ele geçirildi; 3 kişiye 27 bin 741 TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:49
Samsun’un Bafra ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kumar denetiminde bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi. Denetimlerde çok sayıda materyal ele geçirildi.

Denetim ve ele geçirilenler

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanması için yer ve imkân sağlanmasına yönelik yürütülen denetimler kapsamında bir kıraathanede kontrol yaptı. Denetimlerde A.Ş., H.K. ve S.A.'nın kumar oynadığı belirlendi.

Olay sırasında masa üzerinde bulunan 800 TL nakit para, iskambil destesi ve yazboz çizelgesi muhafaza altına alındı.

Adli ve idari işlemler

İşyeri sahibi Y.D. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye toplam 27 bin 741 TL idari para cezası uygulandı.

