Bakırköy Sahil Yolunda Cinayet: 9 Şüpheli Gözaltında

Olayın Detayları

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Sahil Yolunda meydana gelen olay, 17 Aralık tarihinde yaşandı. Seyir halinde bulunan 34 NTZ 242 plakalı aracında bulunan Ünal Bahçeci'ye kişi veya kişilerce ateş açıldı. Olay yerinden kaçan silahlı saldırganların açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Bahçeci, olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırının failleri ve bağlantılı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Sinop illerinde gerçekleştirilen çalışmalarda 9 şahıs gözaltına alındı. Şahısların kolluk kuvvetlerindeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

