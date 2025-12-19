Balıkesir'de Yılbaşı Öncesi Okul Çevreleri ve Servis Araçlarına Denetim

Balıkesir'de Yılbaşı Öncesi Okul Çevreleri ve Servislere Denetim

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetim kapsamı ve uygulama

Trafik Jandarması ve Asayiş Timleri tarafından; ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevresinde faaliyet gösteren umuma açık alanlar ile şüpheli şahıslara yönelik güvenlik tedbirleri alındı. Kaza ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla geçtiğimiz bir hafta boyunca "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Okul Servis Araçlarının Denetimi" faaliyeti hayata geçirildi.

Denetimler kapsamında okul bölgeleri çevresinde bulunan 110 umuma açık yer, 2.064 şahıs ve 872 araç kontrol edilirken, 260 okul çevresinde 800 devriye faaliyeti gerçekleştirildi.

Okul servisleri ve eğitim faaliyetleri

Okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde ise 125 okul servis aracı kontrol edildi. Öğrencilere yönelik olarak; "Okul Geçidini Kullanma", "Emniyet Kemerinin Önemi" ve "Yaya Yürüyüş Kuralları" konularında 5 okulda ve 3 Trafik Eğitim Parkı’nda toplam 431 öğrenciye eğitim verildi. Ayrıca öğrencilere yönelik Trafik Güvenliği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimler ve eğitimlerle, öğrencilerin güvenliğinin en üst seviyede tutulması hedefleniyor.

