Balıkesir'de Yılbaşı Öncesi Okul Çevreleri ve Servis Araçlarına Denetim

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşı öncesi okul çevreleri ve servis araçlarını denetledi; 110 yer, 2.064 kişi ve 872 araç kontrol edildi, 431 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:22
Balıkesir'de Yılbaşı Öncesi Okul Çevreleri ve Servis Araçlarına Denetim

Balıkesir'de Yılbaşı Öncesi Okul Çevreleri ve Servislere Denetim

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetim kapsamı ve uygulama

Trafik Jandarması ve Asayiş Timleri tarafından; ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevresinde faaliyet gösteren umuma açık alanlar ile şüpheli şahıslara yönelik güvenlik tedbirleri alındı. Kaza ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla geçtiğimiz bir hafta boyunca "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Okul Servis Araçlarının Denetimi" faaliyeti hayata geçirildi.

Denetimler kapsamında okul bölgeleri çevresinde bulunan 110 umuma açık yer, 2.064 şahıs ve 872 araç kontrol edilirken, 260 okul çevresinde 800 devriye faaliyeti gerçekleştirildi.

Okul servisleri ve eğitim faaliyetleri

Okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde ise 125 okul servis aracı kontrol edildi. Öğrencilere yönelik olarak; "Okul Geçidini Kullanma", "Emniyet Kemerinin Önemi" ve "Yaya Yürüyüş Kuralları" konularında 5 okulda ve 3 Trafik Eğitim Parkı’nda toplam 431 öğrenciye eğitim verildi. Ayrıca öğrencilere yönelik Trafik Güvenliği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimler ve eğitimlerle, öğrencilerin güvenliğinin en üst seviyede tutulması hedefleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

