Balıkesir'de Zabıta, Yılbaşı Öncesi Market ve Gıda Denetimlerini Artırdı

Balıkesir zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi market ve gıda işletmelerinde fiyat, etiket ve son tüketim tarihi denetimlerini sıklaştırdı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 19:36
Halk sağlığı için kasa, etiket ve son tüketim tarihi kontrolleri yoğunlaştırıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, tüketici haklarını korumak amacıyla yılbaşı öncesi market ve gıda satış noktalarında denetimlerini sıklaştırdı.

Sahadaki ekipler, halk sağlığını korumak ve işletmelerde hijyen kurallarına uyulmasını sağlamak için başta kasa-fiyat-etiket uyuşmazlığı ve son tüketim tarihleri olmak üzere kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Şehrin muhtelif noktalarındaki market ve mağazalarda yapılan incelemelerde, zabıta ekipleri tespit ettikleri usulsüzlüklere karşı gerekli yaptırımları uyguladı.

Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın sağlığı ve güvenliği için çeşitli sektörlere yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerdeki amacımız, halkımızın gönül rahatlığıyla alışverişini yapması. Rutin olarak sürdürdüğümüz denetimleri yılbaşı öncesi artırdık. Zabıta ekiplerimiz tarafından sorumluluk alanlarımızda bulunan mağaza ve marketlerde, yılbaşı dolayısıyla vatandaşlarımızın sıklıkla alışveriş yaptığı işletmelerde fiyat etiketi, kasa-fiyat uyuşmazlığı ve son tüketim tarihleri hususunda denetimleri gerçekleştirdik. Bu kapsamda kontrollerimize düzenli aralıklarla devam edeceğiz.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

